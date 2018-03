"Russische hackers viseren ministeries in heel Europa" TT

01 maart 2018

07u04

Bron: Belga 6 De hackeraanvallen op datanetwerken van twee Duitse ministeries kunnen onderdeel zijn van een ruimere spionageaanval op EU-lidstaten. Dat zegt althans een Amerikaanse beveiligingsexpert in de Duitse krant Welt.

"We noteren al enkele maanden dat de Russische groep APT28 (ook gekend als Fancy Bear) gericht ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie in de Europese Unie aanvalt en probeert om toegang te krijgen tot beveiligde systemen", zegt expert Benjamin Read van de Amerikaanse beveiligingsfirma FireEye. Volgens de man bleek dat uit zogenaamde Spearphishing-Mails, die de firma ontdekte bij verschillende regeringen.

FireEye installeert bij klanten hardware-filtersystemen, die mails onderzoeken op schadelijke software en links.

Het Duitse persbureau DPA meldde gisteren dat buitenlandse hackers erin geslaagd zijn toegang te krijgen tot de nu toe als veilig geldende datanetwerken van het Duitse ministerie van Defensie en van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens Read is APT28 geen gewone groep hackers die op financieel gewin uit is. "De keuze van de targets, de gebruikte methodes, het jarenlange volhouden ... alles wijst erop dat ze de medewerking krijgen van autoriteiten en dat ze gefinancierd worden door een staat. Het is nog niet duidelijk welke geheime dienst erachter steekt, maar dat er Russische instanties bij betrokken zijn, staat vast", aldus nog de expert.