“Russische hackers vielen adviseurs Joe Biden aan” HR

10 september 2020

07u30

Bron: Belga 0 Een adviesbureau dat voor de campagne van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden werkt, is aangevallen door hackers die mogelijk in opdracht van de Russische overheid werken. Microsoft heeft het adviesbureau daarvan op de hoogte gesteld, zeggen drie ingewijde bronnen tegen het Britse persbureau Reuters.

Doelwit van de hackaanvallen waren medewerkers van SKDKnickerbocker, een campagne- en communicatiebureau in Washington, dat de laatste twee maanden voor Biden en andere prominente Democraten werkt. Ingewijden zeggen dat de hackers er niet in zijn geslaagd om in te breken bij het bedrijf.



Een bestuurder van het bedrijf wilde geen commentaar geven. Een woordvoerder van Biden reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Meerdere inlichtingendiensten in de VS hebben gewaarschuwd voor onder meer Russische pogingen om de presidentsverkiezingen in november te beïnvloeden. Eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat Rusland de verkiezingen in 2016 heeft beïnvloed.

Lees ook:

Trump zocht modder over Biden, maar krijgt er nu elke dag zelf op zijn kop (+)



Greet De Keyser in VS. Hoe Trump twijfel zaait over de mentale toestand van Biden (+)