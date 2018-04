'Russische Elon Musk' verkracht en gefolterd in de cel tot hij stierf Karen Van Eyken

18 april 2018

16u10

Bron: The Times, The Independent 0 Valery Pshenichny (56) was een succesvol zakenman die ook wel de Russische Elon Musk werd genoemd. In januari vloog hij in de gevangenis wegens vermeende fraude. Drie weken later zou hij zichzelf verhangen hebben in de cel. Maar uit het officiële autopsierapport blijkt dat Pshenichny is doodgemarteld.

De man was een krak in het ontwikkelen van 3D-toepassingen. Zo had hij een systeem ontwikkeld om duikboten vanop afstand te repareren. Hij had daarvoor een contract afgesloten met het Russische ministerie van Defensie. Met het succes kwamen ook de problemen want hij werd verdacht van fraude en moest in januari naar de gevangenis in afwachting van zijn proces.

Maar dat proces zou hij niet halen. De man werd levenloos in zijn cel aangetroffen. De verantwoordelijken van de gevangenis hielden vol dat het om zelfmoord ging. Maar vrienden van de zakenman voelden dat er iets niet pluis was. Pshenichny was er de man niet naar om de handdoek in de ring te gooien. Hij was sterk en een vechter. Zijn echtgenote vond het ook al vreemd dat hij in de cel zogezegd aan een touw was geraakt dat afkomstig zou zijn van een hoodie die ze nog nooit had gezien.

De bevindingen van het lijkschouwingsrapport gaven hen gelijk. Een gebroken wervelkolom, sporen van stroomschokken, steekwonden, verkrachting en verstikking, het zijn maar enkele gruwelijke verwondingen die werden vastgesteld. Volgens oppositiekrant Novaya Gazeta sloten de forensische experten zelfmoord dan ook uit. "Uit alles blijkt dat hij is gemarteld", stelde het rapport.

Verrassend genoeg hebben de Russische autoriteiten toegegeven dat er sprake is van kwaad opzet. Ze hebben ondertussen de opdracht gegeven om DNA-stalen van cipiers te verzamelen om te achterhalen wat er werkelijk is gebeurd en wie betrokken was.

De advocate van de zakenman, Larissa Fon-Arev, hoopt dat er een rechtszaak van komt. "Mijn cliënt heeft zich niet kunnen verdedigen tegen een staat die hem zou moeten beschermen", besloot ze.