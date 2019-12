“Russische bevolking krimpt met 12 miljoen inwoners” NLA

27 december 2019

15u28

Bron: ANP 2 Het inwonertal van Rusland daalt de komende vijftien jaar, mogelijk zelfs met 12 miljoen mensen. Dat schrijft de Moscow Times op basis van het jaarrapport van het Russische bureau voor de statistiek.

Dit jaar neemt het aantal Russen ten opzichte van een jaar eerder af met 100.000 tot een totaal van 146,7 miljoen mensen. De daling wordt volgens het bureau vooral veroorzaakt door een afname van het aantal immigranten en het aantal geboorten. De bevolkingsgroei van de oorspronkelijke Russische bevolking neemt al jaren af.

De verwachting van het statistiekbureau voor de komende jaren is dat de bevolkingsdaling doorzet. Volgens het meest pessimistische scenario telt Rusland in 2035 nog 134,2 miljoen inwoners. Eind 2018 gingen de statistici nog uit van een 'worstcasescenario' van 138 miljoen in 2035.

