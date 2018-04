"Russisch lab geïdentificeerd dat novitsjok produceerde voor aanslag op ex-dubbelspion en zijn dochter" HA

05 april 2018

13u28

Bron: DPA 0 Britse experts hebben het Russische laboratorium geïdentificeerd waar vermoedelijk het zenuwgas novitsjok is geproduceerd dat gebruikt werd bij de aanslag op de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal. Dat schrijft The Times.

De tracering gebeurde met behulp van wetenschappelijke analyses en de geheime diensten. Honderd procent zeker zijn de experts niet, maar ze hebben er goed oog in. Een duidelijke bron voor het zenuwgas noemt de krant evenwel niet. Een woordvoerder van de Britse regering wilde geen commentaar kwijt op de berichtgeving. De Britse onderzoeksinstelling Porton Down had voordien laten weten dat de precieze bron voor de novitsjok niet duidelijk is.

Skripal en zijn dochter Joelia werden een maand geleden bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury, in het zuiden van Groot-Brittannië. Volgens de Britse regering zit Rusland achter de aanslag. De zaak heeft geleid tot een zware diplomatieke crisis tussen Londen en Moskou, en veroorzaakt ook spanningen tussen Rusland en andere Westerse landen. Ook ons land deelt in de diplomatieke klappen. Zo raakte gisteren bekend dat Rusland ook één Belgische diplomaat het land gaat uitwijzen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson geraakt door zijn beschuldigingen aan het adres van Rusland steeds meer onder druk. Jeremy Corbyn, voorzitter van de Labourpartij, hekelde dat Johnson ofwel niet alles zegt wat hij weet ofwel overdrijft. De buitenlandminister repliceerde dat de oppositieleider net zoals Rusland probeert Groot-Brittannië in diskrediet te brengen.