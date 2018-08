"Russen proberen zich opnieuw te mengen in Amerikaanse verkiezingen"

kv

02 augustus 2018

20u57

Bron: Belga

0

Rusland probeert volgens enkele hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen nog steeds de Congresverkiezingen in de herfst te beïnvloeden. Er is duidelijk een omvangrijke campagne van Rusland aan de gang om de VS te verzwakken en te verdelen, zei de coördinator van de Amerikaanse nationale inlichtingendienst, Dan Coats, vandaag in Washington.