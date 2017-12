"Russen leveren stiekem olie aan Noord-Korea" ADN

22u48

Bron: ANP 3 AFP De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Russische olietankers hebben op zee olie overgeladen op Noord-Koreaanse schepen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van twee anonieme bronnen bij Europese veiligheidsdiensten. Het leveren van olie is in strijd met het VN-embargo dat voor Noord-Korea van kracht is.

"De afgelopen maanden zijn er zeker drie van dergelijke transporten geweest", klinkt het. Volgens de bronnen is er geen bewijs dat Rusland als staat bij de smokkel betrokken is. Noord-Korea heeft de olie hard nodig voor onder meer het raketprogramma.

Satellietdata

Uit satellietdata van Reuters blijkt dat enkele Russische schepen ongewone routes hebben afgelegd en dat schepen hun transponder waarmee de locatie wordt doorgegeven enkele dagen hebben uitgeschakeld. Hard bewijs dat de olie op zee is overgeladen, heeft Reuters niet gevonden. De eigenaren van de bewuste schepen ontkennen de smokkel.

Peking verwerpt beschuldigingen

China heeft vandaag beschuldigingen van de Amerikaanse president Donald Trump verworpen over illegale olieleveringen van Peking aan Noord-Korea. Trump tweette dat China "op heterdaad" was betrapt bij het verkopen van olie aan het Noord-Koreaanse regime, maar leverde geen bewijs voor die beschuldiging.

"Zonder gegronde reden een mediahype creëren, draagt niet bij tot het versterken van het wederzijdse vertrouwen en de samenwerking", reageerde woordvoerster Hua Chunying van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. China, dat goed is voor zowat 90 procent van de Noord-Koreaanse export, laat haar burgers en bedrijven niet toe om de resoluties van de VN te schenden, aldus de woordvoerster aan de pers. De berichten over olie die op zee van Chinese schepen overgeheveld wordt naar Noord-Koreaanse boten doet ze af als "onjuist".

De Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo had dinsdag, op basis van satellietbeelden, geschreven dat er sinds oktober al een dertigtal van die transacties hebben plaatsgevonden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde vandaag overigens dat Seoel in november een schip uit Hongkong in beslag nam en inspecteerde, dat in het geheim olieproducten had overgeladen naar een Noord-Koreaans schip.