"Russen in Oekraïne mogen niet naar de stembus" kg

16 maart 2018

17u50

Bron: Belga Kiesgerechtigde Russen die in Oekraïne wonen, mogen in het land niet hun stem uitbrengen voor de Russische presidentsverkiezingen. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov.

In een statement op Facebook maakt Avakov bekend dat de Russische consulaten in Kiev, Charkov, Odessa en Lviv zondag voorzien zullen worden van politiebewaking. Gedurende die dag worden geen Russische burgers toegelaten; enkel diplomaten krijgen toegang tot de gebouwen.

De Oekraïense boycot komt in het geheel niet onverwacht. Kiev houdt Moskou verantwoordelijk voor de "annexatie van de Krim" en betrokkenheid bij het conflict in Oost-Oekraïne. Moskou zelf haalde uit naar "openlijke inmenging" van Kiev in zijn binnenlandse aangelegenheden. De Oekraïense beslissing "kan niets anders dan verontwaardiging uitlokken", luidde het in een communiqué van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Russische presidentsverkiezingen worden gehouden op zondag 18 maart. Het is zo goed als zeker dat Vladimir Poetin herkozen wordt.