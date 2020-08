“Russen hackten privémail Britse oud-minister en maakten zo geheime documenten buit” IB

04 augustus 2020

01u35

Bron: ANP, The Guardian 0 Russische hackers hebben meermaals ingebroken in de privémail van de voormalige Britse minister van Handel Liam Fox. De hackers maakten daarbij geheime documenten buit over de handelsgesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

De hack vond vorig jaar plaats. Fox, die tussen 2016 en 2019 minister van Handel was, aast op een nieuwe functie als directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie, waardoor het nieuws over de inbraak voor hem uiterst ongelegen komt. Het huidige Conservatieve parlementslid is vooralsnog de Britse kandidaat voor die topfunctie.

Regeringsbronnen wijzen erop dat de aanval is uitgevoerd op een privéaccount van Fox. Chris Bryant, parlementslid namens oppositiepartij Labour, zegt geschokt te zijn dat Fox zijn persoonlijke mail gebruikte voor het verzenden van gevoelige documenten. “Dit is een serieuze schending van de nationale veiligheid en zou strafbaar moeten zijn”, aldus Bryant. Vooralsnog is het voor Britse ministers niet strafbaar om hun privémail te gebruiken voor hun werk.

Russisch-Britse betrekkingen verder onder spanning

Het nieuws over de computerinbraak zet de Brits-Russische betrekkingen verder onder spanning. Britse ministers beschuldigden Rusland recent al vaker van hackaanvallen.

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab beschuldigde Rusland er ook van de gestolen documenten te hebben verspreid. Uiteindelijk kwamen die ten tijde van de verkiezingscampagne eind vorig jaar in handen van de toenmalige oppositieleider Jeremy Corbyn.

De Britse regering weigert voorlopig commentaar in verband met lopend onderzoek naar de computerinbraak.