"Rusland zal economisch maar kort profiteren van WK voetbal"

31 mei 2018

Bron: Belga 1 Rusland zal maar kortstondig economisch voordeel hebben van het aanstaande WK voetbal dat in het land wordt gehouden. Volgens kredietbeoordelaar Moody's zijn veel voordelen, zoals de uitgaven voor infrastructuur, al genoten. En zelfs die impact was volgens de kenners beperkt.

WK-gerelateerde investeringen in de periode 2013-2017 vertegenwoordigden volgens Moody's slechts 1 procent van de totale investeringen in het land. Verder duurt het WK maar een maand. De bijbehorende economische impuls verbleekt in vergelijking met de omvang van de Russische economie van 1.300 miljard dollar. Moody's verwacht dan ook geen "zinvolle bijdrage" aan de bredere economische groei.

Broodjeszaken en andere eettenten, hotels, telecombedrijven en de transportsector zullen kortstondig voordeel genieten. Ook luchthavens spinnen garen bij het verwerken van de stroom aan supporters. Bouwbedrijven hebben hun voordeel al gehad.

Verder bespeurt Moody's dat lang niet alle speelsteden volop profiteren van het toernooi. De kredietbeoordelaar rekende voor dat onder meer overheden in Sint-Petersburg en Samara zelfs geld moeten toedragen.