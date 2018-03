"Rusland wil zich terugtrekken uit Europees Verdrag voor Mensenrechten" LB

01 maart 2018

10u42

Bron: Independent, RIA 10 Rusland wil zich terugtrekken uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de samenwerking met het Europese Hof voor de Mensenrechten stopzetten. Dat meldt het staatsagentschap RIA.

Onder aanhaling van anonieme bronnen binnen het Kremlin, stelt het agentschap dat de reden voor de terugtrekking ligt in het feit dat de beslissingen van het hof vaak haaks op de Russische belangen staan. Indien die beslissingen niet worden ingetrokken, zal het land zich terugtrekken, zo stelt het agentschap te zijn ingelicht door functionarissen "in de betrokken departementen".

Rusland heeft wetten die het land toelaten vonnissen van het Europese hof, dat instaat voor de bescherming van mensenrechten, naast zich neer te leggen. In 2015 werd een wet van kracht die stelt dat de eigen grondwet voorrang heeft. Dat gebeurde de dag dat de Russen van het mensenrechtenhof kritiek kregen over hun spionagebeleid.

In het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Het verdrag werd in 1950 te Rome opgesteld in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sindsdien is het uitgebreid met 16 protocollen. Het verdrag verbiedt onder andere het opleggen van de doodstraf . Het toezicht op de naleving van het verdrag ligt bij de Raad van Europa.