“Rusland probeert zich te bemoeien met Europese verkiezingen” bvb

13 april 2019

13u17

Bron: Belga 6 Rusland probeert volgens de Europese inlichtingendiensten zich te bemoeien met de Europese verkiezingen van 23-26 mei. Het gaat om pogingen via sociale media of media zoals RT om Ruslandvriendelijke of EU-kritische partijen te ondersteunen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA, dat de huidige situatieverslagen kon inkijken. Moskou ontkent categoriek.

Vooral jonge mensen zijn de doelgroep. In sommige gevallen is het eenvoudigweg de bedoeling om twijfel te zaaien over het belang van het Europese Parlement en om de participatiegraad in de verkiezingen te doen afnemen.

Russische spionnen

Hooggeplaatste inlichtingenfunctionarissen beklemtonen dat de Russische pogingen tot inmenging tot op heden minder zichtbaar zijn dan bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 of de Franse verkiezingen in mei 2017. In de VS hackte Rusland de e-mails van prominente Democraten om de kandidatuur van Hillary Clinton te schaden. In Frankrijk zijn Russische fondsen gebruikt om de extreemrechtse Marine Le Pen te steunen.



Mogelijke reden voor de verandering van tactiek kunnen de recente represailles zijn, oordelen de inlichtingendiensten. Zo wezen de VS en Europese landen het afgelopen jaar meer dan 150 Russische ambassademedewerkers het land uit, vanwege de gifaanval op een dubbelspion in Groot-Brittannië. Een groot deel van de uitgewezen Russen zou in realiteit een spion zijn geweest.

Daardoor zouden netwerken zijn vernietigd, die Rusland met veel geld en moeite heeft opgebouwd, aldus een inlichtingenofficier aan DPA. De Nederlandse onthullingen over Russische spionage bij de OPCW, de internationale waakhond die toeziet op het verbod op het gebruik van chemische wapens, zouden erg vervelend en beschamend zijn voor Rusland. Daarbij is heel duidelijk en precies bekendgemaakt hoe Rusland net te werk gaat.

Inlichtingendiensten

De Europese inlichtingendiensten kunnen maar moeilijk achterhalen wie net achter de Russische campagne voor verkiezingsbeïnvloeding steekt. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de politieke leiding in Moskou strategische doelwitten geeft. Daarbij kan het gaan om Ruslandvriendelijke krachten te promoten of tweedracht binnen de EU of de NAVO te zaaien. Verschillende diensten en actoren gaan dan relatief zelfstandig en zonder veel coördinatie aan de slag. Zo is naast de Russische binnenlandse geheime dienst FSB en de militaire buitenlandse inlichtingendienst GROe ook nog het zogeheten Internet Research Agency in Sint-Petersburg actief op dat domein.

De Russische regering wijst de beschuldigingen categoriek van de hand. Rusland wil de Europese verkiezingen niet beïnvloeden, noch zijn er zulke intenties bij andere verkiezingen, reageerde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

