“Rusland is in staat om hypersonische wapens af te weren” nla

14 juni 2020

13u51

Bron: ANP 0 Het Russische leger zal vijandelijke hypersonische wapens tijdig onschadelijk kunnen maken. Dat heeft president Vladimir Poetin vandaag gezegd. Met hypersonische wapens worden wapens bedoeld, bijvoorbeeld raketten, die sneller zijn dan vijf keer de snelheid van het geluid door de lucht.

“Het is zeer waarschijnlijk dat we middelen zullen hebben om de hypersonische wapens af te weren tegen de tijd dat de vooroplopende landen over zulke wapens beschikken”, zei Poetin volgens persbureau RIA.

De Verenigde Staten zijn al jaren bezig met het project Prompt Global Strike (PGS), met als doel een systeem te ontwikkelen waarmee elk doel in de wereld binnen een uur met precisie kan worden aangevallen. Hypersonische raketten die vanaf onderzeeërs kunnen worden afgevuurd, zijn onderdeel van het beoogde PGS-systeem. Poetin noemde het Amerikaanse project in 2014 een bedreiging voor Rusland.