“Rusland in bezit van meer kruisraketten dan tot nu toe bekend” lva

10 februari 2019

03u28

Bron: ANP 0 Rusland heeft meer kruisraketten van een nieuw type in bezit dan tot nu toe bekend is. Dat schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung op basis van een bron bij de inlichtingen.

Het gaat om de kruisraket SSC-8. De ontwikkeling van de raket is voor Amerika onder meer reden om uit het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) te stappen, dat raketten voor de middellange afstand (500 tot 5500 kilometer) verbiedt.

Volgens Washington schendt Rusland het wapenverdrag met het SSC-8-raketprogramma, dat in Rusland de naam 9M729 draagt. Die raketten zouden volgens de VS en de NAVO een reikwijdte van 500 tot 1.500 kilometer hebben. Maar volgens Moskou vallen de raketten niet onder het verdrag, omdat ze slechts een afstand van minder dan 500 kilometer kunnen overbruggen.

Volgens de Duitse krant zijn naast een legereenheid bij testbasis Kapoestin Jar in het zuiden van Rusland en een legereenheid in Kamysjlov ten oosten van Jekaterinenburg nog twee bataljons uitgerust met het nieuwe raketsysteem: een in Noord-Ossetië en de ander in Sjoeja, nabij Moskou.

INF-verdrag

Het INF-verdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten werd in 1987 onderhandeld door de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische sovjetleider Michail Gorbatsjov en voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die op de grond worden gelanceerd.

Meer over Rusland

Moskou