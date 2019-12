“Rusland heeft schip om omstreden gasleiding af te bouwen” IB

26 december 2019

06u57

Bron: ANP, AD 2 De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland een speciaal ‘pijplegschip’ achter de hand heeft waarmee de omstreden Nord Stream 2-gasleiding naar Duitsland verder kan worden aangelegd. Dat meldt de Russische krant Kommersant. Door sancties van de Verenigde Staten heeft de aanleg al vertraging opgelopen.

Poetin sprak woensdag over het schip tijdens zijn traditionele jaarlijkse ontmoeting met topmensen uit het Russische bedrijfsleven in het Kremlin, aldus de krant. Poetin wil dat door de inzet van het schip de leiding wordt afgebouwd. Wel zei de Russische president dat de voltooiing van het project met enige maanden zal worden ‘verlengd’ als gevolg van de sancties die de Amerikaanse president Donald Trump vorige week afkondigde tegen bedrijven of personen die aan de pijpleiding meewerken.

Het Nederlands-Zwitserse bedrijf Allseas, dat de pijpleiding legde met behulp van de schepen Pioneering Spirit en Solitaire, schortte het werk daarop op om Amerikaanse maatregelen te voorkomen.

Laatste redmiddel

In 2016 kocht de Russische energiereus Gazprom een ​​speciaal pijplegschip genaamd Academic Cherskiy, dat als laatste redmiddel kon worden gebruikt als Europese bedrijven zouden stoppen met werken aan Nord Stream 2. Volgens een bron bij Gazprom zou dat schip met een lagere snelheid werken dan de schepen van Allseas.

Voordat de Amerikaanse sancties werden afgekondigd, was het doel van de Russen om de leiding medio 2020 in werking te hebben.