"Rusland heeft geen enkele baat bij vergiftigen uitgerangeerde spion" Redactie

15 maart 2018

16u55

Bron: dpa/afp/tass/belga 0 Het zou "absurd" zijn mocht de Russische staat een gewezen dubbelspion in Groot-Brittannië hebben geëlimineerd, met Russische presidentsverkiezingen en het wereldkampioenschap voetbal in Rusland in het achterhoofd. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gesteld in een communiqué.

Lavrov suggereerde voorts dat Londen met de zaak-Skripal de "aandacht wil afleiden van (de moeizaam verlopende boedelscheiding met Europa) de brexit" en dat de regering van Theresa May iets wil doen om haar kelderende populariteit af te remmen. "Maar zelfs als je de pijnlijk gedraaide logica van onze westerse collega's volgt, wie met een beetje gezond verstand zou er aan denken dat de Russische Federatie zich kort voor die twee evenementen al die problemen over zich afroept?", luidde het retorisch. Rusland heeft geen enkele baat, geen enkel motief voor die daad, aldus nog Lavrov.

De vergiftigde ex-dubbelspion Sergej Skripal, verbleef na zijn vrijlating uit de Russische gevangenis al acht jaar in Groot-Brittannië. Welk gevaar hij nog voor de Russische staat betekende, is wel erg onduidelijk. De man werd voorts vergiftigd, althans volgens de Britten met een zenuwgas, 'novitsjok' ('nieuw spul'), wat nagenoeg gelijk staat met een "Russisch stempel" - al heeft de chemische waakhond van de VN, de OPCW, vorig jaar vastgesteld dat Rusland zijn gehele chemische arsenaal heeft vernield. Bovendien kan je uit het feit dat iemand overreden is met een BMW auto niet afleiden dat de Duitse regering verantwoordelijk is voor dat ongeval, zegt de Amerikaanse blogger Moon of Alabama. Allicht waren er ook gemakkelijker methodes om de man te elimineren - wat in het geval van de novitsjok-aanval overigens niet gelukt is.



Doordat Londen de Russische schuld als "zeer waarschijnlijk" beschouwt, heeft het Verenigd Koninkrijk 23 Russische diplomaten de deur gewezen. Die stap bestempelde het Kremlin als "absoluut onverantwoord".



Rusland blijft trouwens, aldus nog Lavrov, "open staan voor dialoog" met de Britse overheid, "ondanks de bewuste en arrogante, naar hysterie neigende anti-Russische retoriek".

Meer over Sergej Lavrov

Rusland