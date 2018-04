"Rusland heeft gebruik van zenuwgas op deurgrepen getest voor aanval op Skripal" Karen Van Eyken

13 april 2018

14u56

Bron: The Guardian, Belga 0 Het Verenigd Koninkrijk heeft nieuwe informatie vrijgegeven die de Russen linkt aan de aanval op ex-dubbelspion Sergej Skripal (66) en zijn dochter Joelia begin maart. Zo zou Rusland een test hebben uitgevoerd om na te gaan of het zenuwgas ook via deurklinken op een doelwit overgebracht kan worden. Bovendien hielden de Russische inlichtingendiensten de e-mailaccounts van beide slachtoffers al zeker sinds 2013 nauwlettend in de gaten.

Volgens Londen zitten de Russen achter de vergiftiging van de Skripals in het Britse Salisbury. Nieuwe bewijslast moet die claim kracht bijzetten. De informatie staat in een brief die nationale veiligheidsadviseur Mark Sedwill aan de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft gestuurd. Het gebeurt zelden dat Londen dergelijke gevoelige informatie bekendmaakt.

"Volgens onze informatie kunnen we de interesse van de Russische inlichtingendiensten voor de Skripals terugbrengen tot 2013", zei Sedwill vandaag. Zo zouden Russische cyberspecialisten de mailaccounts van dochter Joelia al sinds dat jaar onderzoeken, staat te lezen in de brief.

Sedwill schreef eveneens dat het zenuwgas novitsjok was ontwikkeld in de Russische onderzoeksfaciliteit in Shikhany als onderdeel van een programma voor chemische wapens onder de codenaam 'Foliant', waarbij de Russische president Vladimir Poetin "nauw betrokken was". De Britse nationale veiligheidsadviseur zei dat Rusland tenminste enkele van zijn overlopers als een "legitiem doelwit voor een moordaanslag" beschouwde, met de suggestie dat onder hen zich ook Sergej Skripal bevond. De dubbelspion werd in Rusland in 2006 tot dertien jaar cel veroordeeld voor het verkopen van staatsgeheimen aan de Britten. In 2010 maakte hij deel uit van een gevangenenruil tussen Moskou, Londen en Washington. Sindsdien woont hij in Salisbury.

Programma voor chemische wapens

Sedwill meldde ook: "Tijdens de jaren 2000 startte Rusland een programma op om manieren te vinden om chemische wapens over te brengen op een doelwit en om personeel van speciale eenheden hiervoor te trainen. Zo werd getest of zenuwgas door middel van deurgrepen kon worden overgebracht. Tijdens het laatste decennium heeft Rusland onder hetzelfde programma kleine hoeveelheden novitsjok geproduceerd en opgeslagen. Ook Poetin was nauw bij het programma betrokken."

"Rusland heeft de technische bagage, de operationele ervaring en het motief", voegde Sedwill er nog aan toe. Vandaar het besluit van de Britten dat Rusland meer dan waarschijnlijk achter de aanval zit.

Het VK heeft beslist om de (onderstaande) brief vrij te geven als reactie op de verbale oorlog met het Kremlin dat nog steeds met klem elke betrokkenheid ontkent en al heel wat alternatieve scenario's opperde.

De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) heeft eveneens bevestigd dat in het Zuid-Engelse Salisbury het gif novitsjok is gebruikt bij de moordaanslag op de Skripals.

Volgens de OPCW, die zetelt in Den Haag, was de chemische stof die gebruikt werd van een “hoge puurheid” en bevatte ze “bijna geen enkele” onzuiverheid. Stalen van het gif werden in vier onafhankelijke laboratoria onafhankelijk van elkaar onderzocht.

"Verrassing"

De Russische ambassadeur in Londen zei "verrast" te zijn omtrent de berichten dat de Russische inlichtingendiensten al minstens vijf jaar lang Sergej Skripal en zijn dochter Joelia bespioneerden. "Grote verrassing", zei Aleksandr Jakovenko. "Hij (Skripal) was vrijgelaten door Moskou. Ik begrijp gewoon niet hoe dit kon gebeuren".

"Indien iemand aan het spioneren was, waarom kloegen de Britse (inlichtingen)diensten daar niet over. Wij zagen generlei tekens (...) dat de Britten niet gelukkig waren over de manier waarop de Skripals in Salisbury leefden", aldus de Russische ambassadeur in Londen.