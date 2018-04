"Rusland en Syrië belemmeren OPCW-onderzoek in Douma" kv

19 april 2018

21u25

Bron: Belga, ANP 0 De Verenigde Staten vermoeden dat Rusland en Syrië proberen OPCW-onderzoekers weg te houden uit Douma, waar mogelijk een aanval is uitgevoerd met chemische wapens. De landen zouden ondertussen proberen bewijsmateriaal weg te werken. Volgens luitenant-generaal Kenneth McKenzie van het Pentagon kan Damascus overigens nog "beperkte" chemische aanvallen uitvoeren.

"We beschikken over geloofwaardige informatie die erop wijst dat Russische functionarissen samenwerken met het Syrische regime om deze inspecteurs te vertragen en de toegang te ontzeggen tot Douma", zei een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze stelde dat "belastend bewijs over het gebruik van chemische wapens" wordt verwijderd.

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft een team naar Syrië gestuurd om de vermeende aanval te onderzoeken. De onderzoekers moesten hun bezoek aan Douma deze week noodgedwongen uitstellen nadat beveiligers van de Verenigde Naties tijdens een verkenningsmissie waren beschoten.

Nog chemische aanvallen mogelijk

Het regime in Damascus heeft overigens nog "overblijvende" scheikundige militaire slagkracht, zei luitenant-generaal Kenneth McKenzie van het Pentagon vandaag.

"Zij (het regime in Damascus) behouden nog een overblijvende slagkracht. Die is waarschijnlijk verspreid, over het hele land op meerdere sites", zei McKenzie. "Ze zullen de slagkracht hebben om in de toekomst beperkte (chemische) aanvallen te doen - ik zou het niet uitsluiten - Maar als zij dergelijke aanvallen overwegen, moeten zij over hun schouder heen kijken en zich zorgen maken want wij houden hen in de gaten en wij hebben de capaciteit om hen opnieuw aan te vallen als dat nodig is".

De luitenant-generaal kon niet zeggen of er in de drie bij de bombardementen geraakte sites wel degelijk chemische wapens aanwezig waren. "Onze conclusies zijn dat onze wapens hun doel hebben getroffen, wij hebben de graad van het gewenste succes tegen deze drie sites behaald en wij denken dat er waarschijnlijk chloor en sarin was, en misschien op de drie sites".