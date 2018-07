"Rusland en Israël sluiten deal over conflict in Syrië" TTR HA

11 juli 2018

20u51

Bron: ANP 3 Rusland en Israël hebben een deal gesloten over het conflict in Israël. Volgens diplomatieke bronnen doet Rusland er alles aan om Iraanse aanwezigheid in Syrië weg te houden van de grens met Israël, dat op zijn beurt niet zal ingrijpen als het Syrische regime de controle herovert in het zuiden van Syrië.

De bronnen stellen volgens de Israëlische krant Haaretz dat Iraanse troepen nog niet allemaal bij de grens zijn vertrokken. Maar Rusland zou zijn best doen om de afspraak na te komen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is momenteel in de Russische hoofdstad Moskou voor een tweedaags bezoek. Hij spreekt daar met zijn ambtsgenoot Vladimir Poetin. Netanyahu liet weten dat Jeruzalem en Moskou nauw samenwerken. Eerder op de dag hadden de Israëlische strijdkrachten een drone uit de lucht gehaald die naderde vanuit Syrië. Volgens de Israëlische premier was dat met dank aan Rusland. "We handelen tegen doelen van Iran en Hezbollah en er is geen weerstand van de Russische troepen", aldus de premier.

De Israëlische autoriteiten volgen de opmars van Syrische regeringstroepen bij de Golanhoogten en de grens met Jordanië met argusogen. Het regime van de Syrische president Bashar al-Assad krijgt behalve van Rusland ook steun van Iran en Hezbollah, aartsvijanden van Israël.