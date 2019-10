‘Rusland bombardeerde ziekenhuizen in Syrië’

14 oktober 2019

02u01

Bron: ANP, The New York Times

Russische gevechtsvliegtuigen hebben eerder dit jaar binnen twaalf uur vier ziekenhuizen in door rebellen bezet gebied in Syrië gebombardeerd. Dat schrijft The New York Times op basis van een uitgebreide reconstructie.