"Rusland bemoeit zich opnieuw met Amerikaanse verkiezingen" ADN

21 februari 2020

08u41

Bron: Belga 0 Amerikaanse inlichtingendiensten hebben ervoor gewaarschuwd dat Rusland probeert president Donald Trump te helpen om in november herverkozen te geraken. Dat melden Amerikaanse media.

De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden kreeg op 13 februari een briefing achter gesloten deuren over de Russische pogingen om zich net als in 2016 te mengen in de stembusgang.

Woedend

Trump was naar verluidt woedend dat het Huis op de hoogte werd gebracht. Hij vreest dat de Democraten de informatie tegen hem gaan gebruiken. Volgens de New York Times was Trump vooral boos dat Adam Schiff, de Democraat die de afzettingsprocedure tegen hem leidde, op de briefing aanwezig was.



Donderdag verving de Amerikaanse president nog Joseph Maguire, zijn plaatsvervangende chef van de inlichtingendiensten. Die was favoriet om benoemd te worden als permanente baas, maar volgens de Washington Post zou Trump van gedacht veranderd zijn toen hij het nieuws over de briefing vernam en wat hij "verraad" van zijn medewerkers noemde.

Bondgenoot

Richard Grenell, de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, is de nieuwe plaatsvervangende baas van de inlichtingendiensten. Die wordt gezien als een trouwe bondgenoot van Trump. Grenell minimaliseerde de omvang van de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 ook.

Twee functionarissen van de Amerikaanse regering vertelden aan de New York Times dat de vervanging van Maguire, zo kort na de omstreden briefing, ‘toeval’ was.