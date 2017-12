"Rusland beïnvloedde ook verkiezingen op Binomo": Amerikaanse VN-ambassadrice trapt in grap over eiland dat niet bestaat sam

13u35

Bron: belga 32 Photo News De Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, is voor schut gezet door twee beruchte Russische grappenmakers. Vovan en Lexus maakten Haley wijs dat ze de nieuwe Poolse premier Mateusz Morawiecki aan de lijn had die belde omdat Polen op 1 januari voor twee jaar lid van de VN-Veiligheidsraad wordt.

Het in Rusland beroemde duo zei zich zorgen te maken over de toestand op Binomo, een eiland in de Zuid-Chinese Zee, en Russische bemoeienis bij de verkiezingen daar. Haley antwoordde op de hoogte te zijn van de ernst van de toestand en twijfelde niet dat de Russen er een vuil spelletje spelen. Probleem: het eiland Binomo bestaat helemaal niet.

Het is wel niet duidelijk of Haley echt voor schut is gezet, want ze bevestigt noch ontkent het telefoongesprek. De "Poolse premier" verbaasde haar wel met de claim dat de in ongenade gevallen Hollywoodacteur Kevin Spacey in 2015 zou geprobeerd hebben de Oekraïense president Petro Porosjenko te versieren. Haley beloofde die info te laten onderzoeken.

Het komische duo haalde eerder dit jaar een soortgelijke grap uit met het Amerikaanse Congreslid Maxine Waters. Toen hadden de Russen zogezegd de verkiezingen in het Afrikaanse Limpopo gehackt en er hun marionet Ai Bolit aan de macht gebracht. Ook Limpopo bestaat niet, en "ai bolit" is Russisch voor "Au, dat doet pijn".