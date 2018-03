"Rusland behoudt zich het recht voor maatregelen te treffen tegen België" TTR

30 maart 2018

14u24

Bron: Belga 2 Rusland heeft vandaag diplomatieke sancties afgekondigd tegen meerdere Europese landen. Onder meer Groot-Brittannië, Nederland en Polen hebben te horen gekregen dat ze diplomaten moeten terughalen uit Rusland. De Belgische ambassadeur is voorlopig nog niet ontboden, klinkt het op Buitenlandse Zaken.

Moskou eist onder meer dat Londen het aantal medewerkers op zijn ambassade en consulaten in Rusland vermindert. Het moet op gelijke hoogte komen met het aantal Russische diplomaten in Groot-Brittannië, zo zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het voegde er niet aan toe hoeveel Britse diplomaten door die maatregel naar hun land terug moeten. Groot-Brittannië had eerder 23 Russische diplomaten het land uitgezet.

Daarnaast dwingt Moskou meerdere andere Europese landen om te knippen in hun diplomatieke vertegenwoordiging in Rusland. Vier diplomaten moeten terug naar Polen, drie naar Litouwen, twee naar Italië en één naar Letland, Finland en Zweden. Voorts moet de militaire attaché van Estland weg. Eerder op de dag was ook al bekendgemaakt dat Rusland twee Nederlandse diplomaten uitwijst.

België

Het gaat om een Russische tegenzet nadat die landen een even grote sanctie hadden uitgevaardigd tegen diplomaten uit Rusland.



De Belgische ambassadeur is voorlopig nog niet ontboden op de Russische ambassade, zo meldt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de ambassadeur zelf zegt dat hij nog niet geconvoceerd werd.



Volgens het onafhankelijke Russische persbureau Interfax "behoudt Rusland zich het recht voor" om ook tegen ons land vergeldingsmaatregelen te treffen. Interfax noemt naast België ook Hongarije, Georgië en Montenegro als landen waartegen mogelijk diplomatieke sancties kunnen volgen.



Aangezien België beslist had één Russische diplomaat terug te sturen, is een gelijkaardige tegenreactie vanuit Moskou niet uitgesloten

Over de omvang van de mogelijke sanctie wordt geen uitspraak gedaan. Maar eerder had Rusland al aangekondigd "symmetrische sancties" te zullen treffen. Aangezien België één Russische diplomaat wegstuurt, zou mogelijk ook een Belgische diplomaat Rusland moeten verlaten.

Amerikaans consulaat

Gisteren was ook al aangekondigd dat het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg moet sluiten. Er werden toen ook zestig Amerikaanse diplomaten de deur gewezen.

De huidige diplomatenoorlog is een gevolg van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal, op zondag 4 maart in het Britse Salisbury. De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd en daarop hebben deze week bijna dertig landen aangekondigd dat ze alles samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uitzetten.

Moskou ontkent iets te maken te hebben met de vergiftiging van Skripal.

