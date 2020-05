“Ruim 100 ervaren IS-strijders terug in Duitsland” TT

24 mei 2020

10u08

Bron: Belga 0 Meer dan honderd mensen die naar Duitsland terugkeerden nadat ze zich in het buitenland hadden aangesloten bij de militie IS (Islamitische Staat), hebben gevechtstraining gekregen of ervaring op het terrein opgedaan. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn.

"Van meer dan honderd mensen die tot dusver terugkeerden, weten de veiligheidsautoriteiten dat ze actief deelgenomen hebben aan gevechten in Syrië of Irak, of dat ze een training hebben afgewerkt", aldus een woordvoerder. "Deze mensen blijven de focus van politie- en gerechtelijk onderzoek."

Volgens het ministerie gaan de autoriteiten ervan uit dat meer dan 1.060 islamistische extremisten de voorbije jaren vanuit Duitsland naar Syrië of Irak trokken. Aangenomen wordt dat ongeveer een derde van hen naar Duitsland terugkeerde.