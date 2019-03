“Ruikt naar democratie volgens mij”: ophef rond verkiezingsspot waarin Israëlisch minister zich besprenkelt met parfum ‘Fascisme’ KVDS

21 maart 2019

12u11

Bron: NY Times, NRC, Knack 0 Er is ophef ontstaan rond een verkiezingsspot van de Israëlische justitieminister Ayelet Shaked (42). Daarin lijkt ze reclame te maken voor een parfum dat luistert naar de naam ‘Fascisme’. “Ruikt naar democratie volgens mij”, zegt de rijzende politieke ster op het einde van de video.

Israël gaat op 9 april vervroegd naar de stembus. De regering was eind vorig jaar onder druk komen te staan nadat Yisrael Beiteinu uit de coalitie stapte. De partij was niet akkoord met een afgesproken staakt-het-vuren in de Gazastrook. Premier Benjamin Netanyahu (Likoed) – die momenteel verwikkeld is in maar liefst drie omkoopschandalen – hoopt met de vervroegde verkiezingen zijn huidige krappe meerderheid van 61 zetels op 120 in de Knesset – het parlement – uit te breiden.

Glamoureus

Opmerkelijk figuur in de verkiezingscampagne is de rechtse justitieminister Ayelet Shaked, die opkomt voor Nieuw Rechts, een nieuwe partij die ze mee oprichtte. Ze doet dat met een wel erg opmerkelijke verkiezingsspot, waarin ze als een glamoureus model reclame lijkt te maken voor een luxueus parfum dat luistert naar de naam ‘Fascisme’. De spot werd dinsdag gelanceerd.





“Juridische hervormingen, het intomen van activisme, het aanstellen van rechters, de scheiding van de machten, het beteugelen van het Hooggerechtshof”, zegt een stem in het Hebreeuws, terwijl Shaked zwoel door het zwart-witbeeld loopt en de camera inzoomt op een parfumflesje met het opschrift ‘Fascisme’. “Ruikt naar democratie volgens mij”, hoor je de minister zeggen op het einde van de spot, terwijl ze zich met de geur besprenkelt. (lees hieronder verder)

De advertentie is een sneer naar de linkse tegenstanders van Shaked, die haar omwille van haar Joods-nationalistische standpunten eerder al voor “nazi” uitmaakten. Voor wie geen Hebreeuws kent, kan het echter lijken of de politica het fascisme net omarmt en dat krijgt kritiek. Sommige commentatoren vinden ook dat er met een dergelijk onderwerp niet gelachen mag worden.

Ophef

De spot is niet de enige die ophef veroorzaakt in de aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Ook de extreemrechtse partij Joodse Macht liet zich opmerken met een schokkende advertentie, waarin een Israëlisch soldaat te zien is die aarzelt om een Palestijn neer te schieten. “Schiet hem neer, het is zelfverdediging”, klinkt het. Politicus Michael Ben-Ari van Joodse Macht werd afgelopen weekend door het Hooggerechtshof uitgesloten van de verkiezingen om zijn anti-Palestijnse uitspraken. Een beslissing die bijzonder slecht viel bij sommigen, onder meer bij Ayelet Shaked.

En ook Oren Hazan van Kruispunt riep afschuw op. Hij deed dat met een clip waarin hij vanuit bad een Palestijns parlementslid doodschiet.

Invloedrijk

Ayelet Shaked is een rijzende ster aan het politieke firmament in Israël. De knappe, intelligente en invloedrijke politica wordt door sommigen zelfs genoemd als potentieel toekomstig eerste minister. Ze zit sinds 2013 in de Knesset voor haar partij Het Joodse Huis en is justitieminister sinds 2015.

