‘Roemeense Macron’ nieuwe fractieleider voor Europese liberalen, Verhofstadt “onder curatele geplaatst” LH

19 juni 2019

11u49

Bron: Belga, Politico, Knack 12 Dacian Ciolos, voormalig premier van Roemenië en gewezen Europees Commissaris van Landbouw, is vandaag aangeduid als nieuwe fractieleider voor de liberalen in het Europees Parlement. Ciolos zal de Renew Europe-fractie in het Europese halfrond aanvoeren. Wil dat zeggen dat de rol van oud-premier Guy Verhofstadt, die sinds 2009 fractievoorzitter was, uitgespeeld is? Weekblad Knack citeert liberale bronnen die zeggen dat er onvrede is over de persoonlijke ambities van Verhofstadt. Daarom zou hij zelfs “onder curatele” geplaatst zijn.

Renew Europe, de nieuwe fractie in het Europees Parlement die de liberalen van ALDE en de verkozenen uit de beweging van de Franse president Emmanuel Macron bundelt, heeft dus haar fractieleider. De Roemeen Dacian Ciolos volgt Verhofstadt op die de voorbije jaren de liberale ALDE-fractie heeft geleid. Volgens Politico kreeg Ciolos, soms ook wel de ‘Roemeense Macron’ genoemd, de steun van onder meer Macron zelf en de Spaanse liberale partij Ciudadanos.

Akkoord met christendemocraten

Politico schrijft ook dat Verhofstadt, die geen kandidaat meer was om zichzelf op te volgen als fractieleider, nu voorzitter van het Europees Parlement wil worden. Daarover wilde hij een akkoord sluiten met de christendemocraten, zo meldde de site vorige week al. De nieuwe parlementsleden moeten in de eerste week van juli met tweederdemeerderheid een nieuwe voorzitter kiezen. Maar het plan van Verhofstadt gaat volgens Knack dus niet door.

Niet alleen heerst er onvrede over de persoonlijk ambitie van onze oud-premier, ook vinden de liberalen het voorzitterschap van het Europees Parlement niet prioritair. In de eerste plaats wil de liberale familie de Deense Eurocommissaris Margrethe Vestager als Commissievoorzitter. Als dat niet zou lukken, dan willen de liberalen het voorzitterschap van de Europese Raad opeisen. Voor die functie, die nu in handen is van de Pool Donald Tusk, zouden onze premier Charles Michel en zijn Nederlandse collega Mark Rutte nog in aanmerking komen.

Aan de leiband

Omdat hij te veel soloslim speelde, zou Verhofstadt voortaan de onderhandelingen met de andere fractievoorzitters niet langer alleen mogen voeren en geflankeerd worden door de Franse oud-diplomaat Nathalie Loiseau.

Renew Europe is de derde grootste fractie in het Europees Parlement na de Europese Volkspartij (EVP) en de socialisten en sociaaldemocraten (S&D).