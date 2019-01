“Rijken moeten stoppen met belastingen te ontwijken. Al de rest is bullsh*t”: Nederlands historicus zet miljardairs stevig op hun nummer in Davos KVDS

30 januari 2019

13u54

Bron: Now This, The Guardian 0 Een Nederlands historicus heeft een opmerkelijk optreden gemaakt op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Tijdens een panelgesprek gaf Rutger Bregman een zaal vol miljardairs een stevige veeg uit de pan. “Jullie moeten stoppen met belastingen te ontwijken”, klonk het onomwonden op beelden die intussen de wereld rondgaan en gedeeld werden door onder meer de Amerikaanse senator Bernie Sanders.

Bregman is geen onbekende. Hij schreef al verscheidene boeken, onder meer over een voorstel om iedereen een basisinkomen te geven en het belang van een kortere werkweek. Zijn ‘Gratis geld voor iedereen’ werd intussen in 30 talen vertaald en meer dan een kwart miljoen keer verkocht. Hij sprak twee jaar geleden ook al in Vancouver tijdens een prestigieuze TED-conferentie, waar bekenden als Bill Gates, Steven Spielberg en Monica Lewinsky in de zaal zaten.

Gelijkheid

In Davos trok hij van leer tegen de rijken der aarde. Volgens hem ontwijken de aanwezigen op het World Economic Forum de échte kwestie in de strijd om gelijkheid, namelijk dat de rijken geen eerlijke bijdrage betalen als het op belastingen aankomt.





“Het is ongelofelijk”, klonk het. “Er zijn 1.500 privévliegtuigen naar hier gevlogen om Sir David Attenborough te horen praten over hoe we onze planeet om zeep helpen. Maar niemand heeft het over de échte kwestie: rijken die geen eerlijke belastingbijdrage betalen. Het is alsof ik op een bijeenkomst ben van brandweermannen en er niemand mag praten over water.” (lees hieronder verder)

NowThis on Twitter 'It feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water.' - This historian wasn't afraid to confront the billionaires at Davos about their greed https://t.co/TiXSJZd89M

Volgens Bregman stelde het World Economic Forum 10 jaar geleden de vraag wat er gedaan kon worden om brede sociale onvrede te voorkomen en volgens hem is het antwoord eenvoudig: “Stop met praten over liefdadigheid en start met praten over belastingen”.

Dat sommige miljardairs aanvoeren dat een hogere belasting voor grote kapitalen niet werkt, vindt hij onzin. “In de Verenigde Staten heeft het gewerkt”, zegt hij. “In de jaren 50 onder president Eisenhouwer. De marginale inkomstenbelasting ging toen tot 91 procent voor de superrijken.”

“Geen raketwetenschap”

Volgens hem is het geen raketwetenschap: “We kunnen blijven praten over allerlei stomme plannen voor liefdadigheid, we kunnen Bono nog maar eens uitnodigen, maar we moeten het eigenlijk over belastingen hebben. Belastingen, belastingen en belastingen. Al de rest is bullsh*t.”

Beelden van het gesprek van vorige week werden de jongste twee dagen meer dan 5 miljoen keer bekeken en tienduizenden keren gedeeld. Onder meer door senator Bernie Sanders uit Vermont, die drie jaar geleden een gooi deed naar het Amerikaanse presidentschap. Hij was het volledig eens met Bregman: “We hebben een gemanipuleerd belastingsysteem dat in essentie het ontwijken van taksen legaliseert voor grote bedrijven en de rijkste individuen. Het wordt hoogtijd dat we die belachelijke achterpoortjes sluiten en de rijken een eerlijk deel doen betalen.” (lees hieronder verder)

Bernie Sanders on Twitter We have a rigged tax code that has essentially legalized tax-dodging for large corporations and the world's wealthiest individuals. It is time to end these egregious loopholes and make the wealthy pay their fair share. https://t.co/kCChn6dJFM

Bregman zelf postte op Twitter achteraf een link naar een opiniestuk dat hij twee jaar geleden schreef voor de Britse krant The Guardian en waarin hij stelde dat “de meeste rijkdom niet gecreëerd wordt aan de top, maar daar wel opgedaan wordt”.

Rutger Bregman on Twitter Here's the long version of what I tried to make clear in Davos. Most wealth is not created at the top, but merely devoured there. https://t.co/iSZlcJssaa #wef19