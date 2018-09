"Rijkeluiszoon slaat pornoactrice dood": klopjacht aan de gang SVM

18 september 2018

17u17

Bron: The Mirror 0 In Rusland is een klopjacht geopend op de zoon van een rijke zakenman. Andrey Demenkov (32) wordt ervan verdacht een pornoactrice vermoord te hebben. De voormalige topman van energieleverancier Gazprom zou daarnaast ook zeker vier prostituees zwaar mishandeld hebben.

Het lichaam van de 21-jarige Olga Kudrova werd in zijn appartement gevonden. Demenkov zou haar eerst proberen verdrinken hebben in bad, maar het meisje stierf uiteindelijk na meer dan honderd slagen met een bot voorwerp.

Volgens de politie kwam Kudrova ook aan de bak als escorte. Tegen haar familieleden had ze verteld dat ze "haar grote liefde" zou bezoeken.

Niet aan proefstuk toe

Demenkov is niet aan zijn proefstuk toe. In juli had hij een 32-jarige vrouw nog bont en blauw geslagen in hetzelfde appartement waar Kudrova nu de dood vond. Vier prostituees die hij had laten langskomen, werden ook zwaar toegetakeld. Zij liepen gebroken ribben op, een van hen zelfs een gebroken been. Drie slachtoffers durfden echter geen klacht indienen omdat hun identiteit anders bekend zou raken.

Een andere dame -nota bene een vriendin van hem- werd vier dagen lang gemarteld. "Enkel dankzij een mirakel kon ik alarm slaan bij de buren", zou ze laten optekenen. Demenkov betuigde spijt in de rechtbank en daarmee was de kous af. Op zijn sociale media staat onder meer te lezen dat je "een vrouw nooit mag vertrouwen". "Te raar om te leven, te zeldzaam om te sterven", klinkt het ook nog.

Blauwbaard

De politie waarschuwt dat Demenkov een gevaar vormt voor vrouwen, hij kickt er bovendien op om hen tegen hun wil gevangen te houden. "We zoeken een crimineel, maar eigenlijk is hij een soort... Blauwbaard." Volgens de legende was dat een rijkaard die zijn vrouwen vermoordde en hun lichamen verborgen hield in een 'verboden kamer'.

De vader van Demenkov is een voormalige agent die zich met succes in het zakenleven stortte. Hij was diegene die het stoffelijk overschot in de flat van zijn zoon vond. Valery belde nog een ambulance, maar tevergeefs. Andrey is intussen met de noorderzon verdwenen.