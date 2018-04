"Rijke Amerikaan en zijn vrouw zwegen tegen politie over seks met Ivana Smit" Ton Voermans TK

06 april 2018

08u38

Bron: AD.nl 2 Alexander Johnson en zijn vrouw Luna hebben tegen de politie in Kuala Lumpur niets gezegd over seks met Ivana Smit. Dat stelt de Britse detective Mark Williams-Thomas.

Afgelopen zondag vertelden de Johnsons in een Britse krant dat zij beiden intiem waren met Ivana in de nacht en ochtend voor haar fatale val. Williams-Thomas zegt dat hij van een bron bij de politie van Kuala Lumpur heeft gehoord dat er in de verklaring niet over seks is gesproken. Ook een bekende van Alexander Johnson stelde tegenover de detective dat er van vrijwillige seks geen sprake was.



Sebas Diekstra, de advocaat van de familie Smit, heeft de Nederlandse overheid nu verzocht om opheldering te vragen bij de autoriteiten in Maleisië over wat de Johnsons nu wel of niet verklaard hebben bij de politie.

Ivana Smit viel in december na een nachtje stappen van het balkon van het appartement van de Johnsons op de 20e verdieping. Ze bleek verschillende soorten drugs in haar bloed te hebben. Haar familie geloofde niet in een ongeluk en huurde de detective in om een eigen onderzoek te doen in Kuala Lumpur. Ook werd het lichaam van Smit in Nederland onderzocht door een forensisch patholoog.

Nederland begon eind december een oriënterend onderzoek naar de dood van Ivana Smit, mogelijk is er grond om vanuit Nederland een strafrechtelijk onderzoek te beginnen.

Autopsierapport

Bepalend daarbij is het autopsierapport van de politie in Kuala Lumpur. Bij het Nederlandse onderzoek werden verwondingen gevonden die Ivana voor haar dood had opgelopen. Ook is er mannelijk dna gevonden. Als beide rapporten worden vergeleken, zal blijken of het Maleisische onderzoek deugde.

Volgens Fred Agenjo, de oom van Ivana Smit is dat autopsierapport echter nog steeds niet overgedragen. Het OM wil dat niet bevestigen. "We zijn nog niet zo compleet dat er conclusies kunnen worden getrokken", zegt een woordvoerder van het openbaar ministerie. "Dat heeft te maken met het verkrijgen van informatie. We zijn afhankelijk van andere landen en wij kunnen als verzoekende partij niet het tempo bepalen."

Bewijs

De stroperigheid van het oriënterend onderzoek is voor de familie van het fotomodel bewijs dat geprobeerd wordt om de dood van Ivan in de doofpot te krijgen. Agenjo:"Maar er komt een moment, over een maand of over een jaar, dat ze hun rapporten naar het Nederlandse OM moeten sturen. Zodra alles binnen is, kan een Nederlands rechercheteam ernaar kijken."

Agenjo denkt dat de verklaring van de Johnsons over de seks onderdeel is van een ‘strategische campagne’ om de aandacht af te leiden. Door Ivana neer te zetten als een drugssnuivend feestbeest wordt de conclusie van de Maleisische politie dat haar dood een ongeluk was aannemelijker.

De familie Smit krijgt sinds het interview dat de Johnsons aan de Britse krant gaf, karrenvrachten ‘schunnige rotzooi’ over zich heen."Via e-mail, op sociale media, noem maar op. Ivana wordt neergezet als een partygirl, een seksueel roofdier. Maar zelfs áls dat beeld klopt doet dat niets af aan het feit dat een jonge vrouw van het leven is beroofd."

Drugstest

De Johnsons werden aanvankelijk verdacht van druggebruik - ze zouden hetzelfde hebben gebruikt als Ivana - maar die verdenking is tot grote verbazing van Ivana’s familie verdwenen. Toen Ivana’s ontzielde lichaam werd gevonden, werden de Johnsons gehoord en moesten ze een drugstest ondergaan. De uitslag was destijds reden om het stel in voorlopige hechtenis te nemen. "Ze hadden hetzelfde in hun bloed als Ivana. Dat kreeg Ivana’s moeder van een agent te horen. Maar bij een tweede drugstest waren de stoffen op spectaculaire en magische wijze uit hun bloed verdwenen."

Ze worden niet meer verdacht van drugsgebruik of -bezit. "Dat is extra zuur voor ons. Dit laat zien dat sporen gewoon kunnen verdwijnen."

Kijk hier naar de laatste beelden van Ivana Smit: