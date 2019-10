‘Right here, right now’: Fatboy Slim lanceert meesterlijke remix van hit met speech Greta Thunberg KVDS

09 oktober 2019

08u29 22 Fatboy Slim heeft een remix van zijn bekende dancehit ‘Right here, right now’ gelanceerd waarin de speech verwerkt is die klimaatactiviste Greta Thunberg gaf voor de Verenigde Naties. Ze gebruikte daarin exact dezelfde woorden.

“Mensen zijn aan het sterven. Complete ecosystemen zijn in aan het storten. We staan aan het begin van een massale uitroeiing. En alles waarover jullie kunnen praten, is geld.” Zo begint de mash-up die de Britse muzikant afgelopen weekend liet horen tijdens een liveshow in het Britse Gateshead. “We laten jullie hier niet mee wegkomen. Right here, right now trekken we de lijn.” De sample ‘Right here, right now’ wordt vervolgens doorheen het hele nummer herhaald.

Mash-up

De mash-up werd eigenlijk eind september al gelanceerd op sociale media door muzikant David Scott van The Kiffness. Hij mixte ook beelden van de speech van Thunberg met die van afbrekend ijs aan de polen. Fatboy Slim deelde de video op Facebook en heeft de sample afgelopen weekend dus ook gebruikt in een liveshow. Dat werd meteen op enthousiasme onthaald.







Zo zegt Scott Jackson (40), die in het publiek stond en een opname maakte van de mix in Gateshead. “Het was geweldig”, klinkt het in de Britse krant The Guardian. “Hoe ze ‘right here, right now’ zegt, past perfect in het origineel.”