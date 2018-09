"Reservist Amerikaans leger was Chinese spion" kv

25 september 2018

23u50

Bron: Reuters 0 In Chicago is dinsdag een Chinese burger opgepakt die ervan beschuldigd wordt stiekem informatie door te hebben gespeeld aan de Chinese inlichtingendiensten. Die informatie moest helpen bij de rekrutering van ingenieurs en wetenschappers, waarvan er onder andere enkele werkten als aannemers voor defensie. Dat deelt het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag mee.

De 27-jarige Ji Chaoqun arriveerde in 2013 in de Verenigde Staten om er elektrotechniek te studeren aan het Illinois Institute of Technology. In 2016 sloot hij zich aan bij de reservisten.

De man zal dinsdag later op de dag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij wordt beschuldigd van spionage voor de Chinese overheid.