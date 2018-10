“Repatrieer vastgehouden IS-strijders om ze in land van herkomst te berechten” SPS

31 oktober 2018

18u09

Bron: Belga 0 De landen van herkomst, waaronder ook België, "moeten hun morele verantwoordelijkheid opnemen" ten opzichte van kinderen van buitenlandse IS-strijders. Dat heeft Abdul Karim Omar, die in de regio Syrisch Koerdistan bevoegd is voor de buitenlandse betrekkingen, vandaag in Brussel verklaard. Hij wil ook dat vastgehouden terroristen gerepatrieerd worden, om in het land van herkomst te worden berecht.

In de gevangenenkampen in Syrisch Koerdistan worden zowat 790 buitenlandse IS-strijders, 584 vrouwen en 1.200 kinderen uit 46 verschillende landen vastgehouden. Tijdens de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) werden ze gevangengenomen door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Dat is een coalitie van Koerdische en Arabische strijders die gesteund werd door de westerse landen.

Omar pleit in Brussel voor een oplossing voor de familieleden van de gevangengenomen IS-strijders. "Sommige kinderen, die opgevoed werden op basis van de IS-ideologie, moeten heropgevoed worden en moeten geherintegreerd worden in de samenleving. Maar we kunnen dat niet op ons eentje doen. De landen van herkomst moeten ons daarbij helpen."

Er is contact opgenomen met de EU, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd, zegt Omar. Hij bevestigt dat er ook met België gesproken is, maar weigert mee te delen om hoeveel kinderen het gaat. "België heeft met ons gesproken over de uitlevering van kinderen, maar we vinden dat ze niet mogen gescheiden worden van hun moeder", zegt Omar wel.

Terreuropleiding

De Belgische federale regering had eind 2017 vastgelegd dat enkel kinderen die jonger zijn dan tien jaar automatisch als slachtoffer erkend worden, waarbij ze ook het recht krijgen om naar ons land terug te keren. Voor de tien- tot achttienjarigen zal dat geval per geval worden bekeken. Zo moet worden nagegaan of de jongeren een terreuropleiding hebben gekregen of zelfs deelgenomen hebben aan gevechten.

Volgens het Brusselse Egmontinstituut voor buitenlandse betrekkingen waren er in juli nog zeker 160 kinderen met minstens één Belgische ouder aanwezig in Syrië en Irak.

Omar wil dat ook de vastgehouden terroristen gerepatrieerd worden, om in het land van herkomst te worden berecht. "De aanwezigheid van deze terroristen is gevaarlijk en problematisch voor ons. De regio is politiek en militair instabiel. Het risico op een ontsnapping kan niet worden uitgesloten. Dat vormt een dreiging voor ons, maar ook voor de landen van herkomst.”