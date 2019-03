"Relatief positieve signalen vanuit EU, maar nog veel werk aan de winkel voor succesvol brexitakkoord” KVE

05 maart 2019

21u27

Bron: Belga 0 De Britse brexitminister Stephen Barclay en Attorney General Geoffrey Cox zijn deze middag opnieuw naar Brussel afgezakt voor een zoveelste gesprek met EU-onderhandelaar Michel Barnier. Achteraf werd niet officieel gecommuniceerd, maar de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zei vanochtend wel dat hij "relatief positieve signalen" ontvangt vanuit Europa.

De Britse premier Theresa May zoekt in extremis nog naar extra garanties om haar brexitakkoord volgende week door het parlement te kunnen loodsen. De tekst werd begin dit jaar genadeloos afgeschoten, waarna May terug naar Brussel werd gestuurd om aanpassingen los te krijgen aan de backstop, het vangnet dat een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden.

Bedoeling is om de harde brexiteers binnen haar Conservatieve partij ervan te overtuigen dat de Britten op elk moment uit die backstop kunnen stappen, en dat ze sowieso maar tijdelijk is. En daar speelt Attorney General Geoffrey Cox dan weer een grote rol in: in zijn initiële juridische advies aan de regering stond dat de backstop wel eens een definitieve regeling zou kunnen worden. Zijn mening moet nu veranderen.

Cox ging vandaag samen met brexitminister Stephen Barclay opnieuw poolshoogte nemen in Brussel. Na afloop van de ontmoeting met EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier werd zoals gewoonlijk niet officieel gecommuniceerd. Maar de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt toonde zich vanochtend positief over de onderhandelingen. "Ik vang relatief positieve signalen op vanuit de EU", zei hij. "We hebben substantiële veranderingen nodig zodat de attorney general zijn advies kan veranderen. En ik denk dat Europa begrijpt dat we die veranderingen nodig hebben." Hunt voegde er wel aan toe dat er hoe dan ook "nog veel werk aan de winkel is".

“Interpretatief document”

De Europese leiders hebben tot nog toe altijd gezegd dat ze het echtscheidingsakkoord niet opnieuw open willen breken. Er is wel ruimte voor aanpassingen aan de bestaande politieke verklaring over de toekomstige relaties, of voor bijkomende garanties in een soort "interpretatief document".

De Britten verlaten de Europese Unie normaal gezien op 29 maart, al wordt de kans op uitstel met de dag groter. Volgende week mag het Britse Lagerhuis opnieuw stemmen over het echtscheidingsakkoord. Zonder Europese toegevingen wordt dat waarschijnlijk opnieuw afgeschoten, waarna de parlementsleden zich mogen uitspreken over een brexit zonder akkoord. Schieten ze ook dat af, dan mogen ze stemmen over eventueel uitstel.