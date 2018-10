“Reisgezel Saoedische kroonprins mogelijk betrokken bij verdwijning journalist” kg

17 oktober 2018

06u28

Bron: Belga 1 Minstens één van de mannen die de Turkse autoriteiten verdenken van de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in Istanboel behoort tot de entourage van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Drie andere verdachten zouden behoren tot het security-team rond de kroonprins. Dat schreef de New York Times gisterenavond.

De verdachte, Maher Abdulaziz Mutreb, vergezelde de prins tijdens een bezoek aan de VS in maart 2018, en aan Madrid en Parijs in april 2018. Negen van de vijftien andere verdachten die de Turkse autoriteiten tot nu toe hebben geïdentificeerd, zouden werken voor het Saoedische leger of overheid. Drie van hen zouden volgens getuigen lijfwachten zijn van kroonprins Mohammed bin Salman, meldt de New York Times.

Onderzoek

Mohammed bin Salman, of 'MBS', en zijn vader, koning Salman, ontkennen dat ze weten wat de Saoedische journalist is overkomen. Die leefde sinds 2017 in ballingschap in de VS, nadat hij in Saoedi-Arabië uit de gratie was gevallen.



Intussen toonden de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 en de hoge vertegenwoordiger van de EU zich gisteren ook "zeer bezorgd" over de verdwijning van de journalist. Ze riepen op tot een "diepgaand, geloofwaardig, transparant en snel" onderzoek van Saoedi-Arabië.