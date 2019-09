‘Reddingsactie’ van activisten in konijnenkwekerij loopt uit de hand: “Ik zit onder het bloed” KVDS

05 september 2019

12u55 5 Buitenland Een actie van een groep dierenrechtenactivisten in een konijnenkwekerij in Gurb – vlakbij Barcelona – is maandagavond helemaal uit de hand gelopen. Een honderdtal actievoerders probeerde dieren te bevrijden, maar de eigenaars van de boerderij lieten hen niet zomaar begaan.

Het incident gebeurde rond 20 uur. De activisten – uit verschillende organisaties – wilden naar eigen zeggen de leefomstandigheden van de konijnen in de kwekerij aanklagen en zo veel mogelijk dieren bevrijden. De eigenaars belden onmiddellijk de Spaanse politie toen ze de indringers zagen en die was snel ter plaatse. Daarop namen de actievoerders de benen.

Spanningen

De politie ging achter hen aan, samen met een groep landbouwers uit de buurt. Daarbij liepen de spanningen tussen landbouwers en actievoerders op. De activisten konden uiteindelijk geïdentificeerd worden en de Mossos d’Esquadra startte een onderzoek.





Volgens de burgemeester van Gurb zouden enkele van de activisten al eerder soortgelijke acties ondernomen hebben. “Het gaat om jonge mensen”, aldus Josep Casassas in de Spaanse krant El País. “Velen zijn nog minderjarig. Ze komen uit Catalonië, maar ook uit andere plaatsen in Europa.”





Volgens de burgemeester kwam het tijdens het incident “tot wat geroep”, maar ging het niet verder. Bij de actievoerders klinkt echter een ander verhaal. Een van hen vertelt op Instagram in een filmpje dat ze achtervolgd werd en bedreigd. Ze toont ook een bloederige hoofdwonde. (lees hieronder verder)

“Vandaag zijn we een konijnenboerderij binnengedrongen en hebben we 16 levens gered”, klinkt het. “De landbouwer was extreem agressief en viel ons aan. Hij kneep de keel dicht van enkelen van ons en sloeg hen op het hoofd met een metalen staaf. De politie kwam en zei dat we in alle rust en kalmte moesten vertrekken en dat deden we ook.”

Daarna zou het volgens de jonge vrouw – die meer dan 40.000 volgers heeft op Instagram – helemaal misgegaan zijn. “Nadat we vertrokken waren, kwamen de landbouwers achter ons aan en ze achtervolgden ons op de snelweg met snelheden van 200 kilometer per uur. We probeerden hen af te schudden door een zijwegje op te draaien, maar ze bleven ons achtervolgen. Ze sloten ons in op een doodlopend wegje en omsingelden onze wagen met vijf van hun auto’s.”

Bedreigingen

Volgens de activisten sloegen de boeren op de ruiten van hun wagen en riepen ze allerlei bedreigingen. “We belden de politie, die een uur later arriveerde”, klinkt het. “Ze ontmijnde de situatie en bracht ons naar een veilige plek. We vroegen de agenten vervolgens om ons naar huis te escorteren, maar dat wilden ze niet doen. Ze zeiden dat er niets meer zou gebeuren.” (lees hieronder verder)

En ook dat bleek mis. “10 minuten later reden we op de snelweg en kwam een van de wagens van de landbouwers naast ons rijden”, gaat de vrouw verder. “Plots werd er op ons geschoten. Het raam ontplofte in mijn gezicht en ik zat onder het bloed van al het glas. We zijn momenteel in het ziekenhuis en zullen daarna aangifte doen van dit misdrijf bij de politie.”

De gemeente Gurb heeft zich intussen burgerlijke partij gesteld tegen de activisten. “We hebben niets tegen hun idealen, maar we zijn niet akkoord met de manier waarop hun acties uitgevoerd worden”, aldus nog de burgemeester. Hij verwijst daarbij naar “het niet respecteren van private eigendom, de bioveiligheid op de boerderij en de veiligheid van mens en dier”.

