"Rechterhand van Theresa May mag job houden na pornobeschuldigingen" kv

23u47

Bron: Reuters 0 Getty Images Damian Green Damian Green (61), de rechterhand van de Britse premier Theresa May, moet geen ontslag nemen omwille van beschuldigingen dat de politie negen jaar geleden porno op zijn werkcomputer had aangetroffen of omwille van de ongewenste avances die hij zou gemaakt hebben op een jonge vrouw. Dat meldt Robert Peston, politiek journalist van het Britse ITV, op Facebook.

Het kabinet van May weigert het nieuws voorlopig te bevestigen. Vandaag liet een woordvoerder van premier May wel weten dat de aanklacht onderzocht wordt en dat de resultaten gepubliceerd zullen worden zodra het onderzoek afgerond is.

Twee gepensioneerde politieagenten beweerden vorige maand dat ze in 2008 porno hadden aangetroffen op de computer van Green tijdens een onderzoek naar overheidslekken. Daarnaast beweerde ook een journaliste dat Green ongewenst zijn hand op haar been zou hebben gelegd en dat haar later ook een ongepaste sms had gestuurd.

Green, een nauwe bondgenoot van May, ontkent alle aantijgingen.

Volgens Peston kwamen er geen andere getuigen naar voor die Green beschuldigen van ongewenste intimiteiten en het politierapport bewijst niet dat hij porno heeft gekeken op een parlementaire computer, zo luidt het volgens de journalist in het interne onderzoek van de Britse overheid.

Als Green inderdaad op zijn post mag blijven, zou dat goed nieuws zijn voor May. Zij zag vorige maand al twee ministers in haar regering aftreden: een werd beschuldigd van ongewenste intimiteiten, een andere omdat hij een ontmoeting met Israëlische diplomaten geheim had gehouden.