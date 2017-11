"Rampzalige" gevolgen Brexit indien geen douaneakkoord tegen maart 2019 TT

15u40

Bron: Belga 0 Reuters Als het Verenigd Koninkrijk er niet in slaagt om een douaneakkoord te sluiten tegen zijn uitstap uit de Europese Unie, die gepland is in maart 2019, zullen de gevolgen "rampzalig" zijn. Dat blijkt uit een Brits parlementair rapport dat vandaag gepubliceerd is.

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal het aantal douaneaangiften dat de Britse diensten, de HM Revenue and Customs (HMRC), moeten behandelen jaarlijks zowat vervijfvoudigen, van 55 miljoen tot 255 miljoen.

De diensten beschikken niet over voldoende middelen om zo'n gevolgen van de Brexit op te vangen. "Het zal een ramp worden als men niet op tijd klaar is en er geen plan B is", klinkt het.

Een regeringswoordvoerder verzekerde dat de betrokken douanediensten een significante toename van het aantal aangiften wel zullen aankunnen. De Britse regering wil een interimdouaneakkoord van ongeveer twee jaar met de EU om ondertussen eigen handelsakkoorden te kunnen onderhandelen.