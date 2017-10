"Rajoy heeft Puigdemont in houtgreep" 20u20

Bron: vtmnieuws.be

De Spaanse premier Rajoy is nog geen millimeter geweken van zijn positie dat Puigdemont de onafhankelijkheid moet laten varen", legt VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck, die ter plaatse is. "Hij heeft Puigdemont in een houtgreep."