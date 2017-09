"Raids" tegen holebi's in Azerbeidzjan ESA

17u41

Bron: The Guardian 3 REUTERS Archiefbeeld Tientallen holebi's zijn de afgelopen dagen opgepakt in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. "Er is al eerder jacht gemaakt op LGBT-mensen, maar deze keer is het groter, met systematische en wijdverspreide raids", zegt advocaat Samed Rahimli aan The Guardian.

Rahimli heeft weet van zeker 60 holebi's die onlangs werden beboet of 20 dagen cel kregen. De laatsten worden aangeklaagd voor verzet tegen hun aanhouding. "Dat is een veelvoorkomende aanklacht in Azerbeidzjan voor willekeurige aanhoudingen", zegt de advocaat. Volgens hem zouden meer mensen opgepakt kunnen zijn zonder dat ze aangeklaagd werden.

Lees ook Deze technologie kan op basis van 1 foto uw seksuele voorkeur raden. En dat brengt bedenkingen met zich mee

Volgens Zkhidov, een woordvoerder voor de minister van Binnenland, zijn de aanhoudingen niet gericht tegen holebi's, maar wel tegen mensen die "geen respect tonen voor hun omgeving, burgers irriteren met hun gedrag en mensen waarvan de politie of gezondheidsautoriteiten vermoeden dat ze besmettelijke ziektes hebben". Wat 'geen respect tonen voor hun omgeving of burgers irriteren' inhoudt legt hij niet uit. Andere ambtenaren zeggen dat de raids tegen prostitutie gericht is.

Homoseksualiteit is legaal in het Oost-Europese land. Toch scoort Azerbeidzjan als het slechtste land om als holebi of transgender te wonen in Europa, volgens de ranglijst van ILGA-Europe Rainbow Index vorig jaar. Het land kent veel gewelddadige holebifobe en transfobe aanvallen waarbij slachtoffers slecht beschermd worden. Bovendien maken politieke figuren ook regelmatig discriminerende opmerkingen.