“Racistische” professor bezwijkt onder druk en stapt op na beroemde Netflix-serie Sebastiaan Quekel en redactie

13 juni 2019

07u05

Bron: AD.nl 4 officier van justitie in de jaren negentig vijf zwarte tienerjongens valselijk beschuldigde van de verkrachting van een blanke vrouw. Elizabeth Lederer, een voormalige officier van justitie die professor was aan de prestigieuze Columbia Law School, is opgestapt. Een grote groep zwarte studenten van de Amerikaanse universiteit eiste per direct het ontslag van de vrouw, die wereldwijd in opspraak is geraakt naar aanleiding van de nieuwe Netflix-serie When They See Us , die toont hoe Lederer als

De studenten die om Lederers ontslag vroegen, hebben zich verenigd in The Black Law Students Association, een commissie van Columbia University. In een brief aan het schoolbestuur valt te lezen dat de studenten hun professor niet langer vertrouwden. “De levens van deze vijf jongens zijn voor altijd veranderd als gevolg van haar beslissingen. Zij en haar collega’s werden tijdens het onderzoek gedreven door hatelijke en racistische motieven.”

In de loop der jaren zijn er al diverse pogingen gedaan om Lederer te laten ontslaan. Een petitie in 2013 leverde duizenden handtekeningen op. “Maar in plaats van actie te ondernemen haalde de school simpelweg de verkrachtingszaak weg uit het online profiel van Lederer. Nu, met deze nieuwe serie op Netflix, laat de passieve houding van de school een discrepantie zien tussen de waarden die Columbia University nastreeft en de acties die de Law School dient te nemen", klinkt het.

Racisme aanpakken

Maar enkel ontslag van Lederer is voor de studenten niet genoeg. “De school moet meer doen, omdat het wegsturen van één professor de levens van zwarte en latino rechtenstudenten niet per se beter maakt, noch draagt het bij aan de opleiding die gekleurde studenten hier volgen. Als Columbia Law School wil laten zien dat ze geven om zwarte en bruine rechtenstudenten, dan moeten ze het racisme aanpakken dat inherent is aan hoe de wet wordt onderwezen.”

De jongerencommissie eist bovendien dat de school uitlegt welke acties zijn genomen om Lederer verantwoordelijk te houden voor haar twijfelachtige rol in de verkrachtingszaak. De professor houdt zelf de kaken stijf op elkaar over de kwestie. Haar toenmalige leidinggevende, Linda Fairstein (72), heeft deze week wel hard uitgehaald naar de makers van de Netflix-serie. Volgens haar is de serie gebaseerd op leugens en is ze zeer ongeloofwaardig geportretteerd. “Niets van dit is waar.”

Golf van verontwaardiging

De vijf tienerjongens, die na twaalf jaar alsnog werden vrijgesproken na een onomstotelijke DNA-match, zijn volgens Fairstein helemaal niet zo onschuldig als het lijkt. Ze zouden op de avond van de verkrachting meerdere mensen in Central Park hebben aangevallen en beroofd. Saillant, want de jongens zijn daar toentertijd nooit officieel van beschuldigd, laat staan voor vervolgd.

De Netflix-serie ‘When They See Us’ heeft de afgelopen weken wereldwijd tot een golf van verontwaardiging geleid. Dat heeft Fairstein gemerkt: haar uitgever heeft haar als auteur laten vallen en ze voelde zich genoodzaakt om door de aanhoudende kritieken op te stappen bij verschillende organisaties. Een petitie met als doel al haar boeken te boycotten, is al tienduizenden keren ondertekend.

New statement released from the @ColumbiaLaw Black Law Students Association



Students call for #CentralPark5 prosecutor Elizabeth Lederer to be fired from her Lecturer in Law position



Also call on the law school to center anti-racism in its curriculum and pedagogy pic.twitter.com/U8By81KWBB Barred and Boujee(@ AudreLawdAMercy) link