"Zware gebruikers lachgas riskeren verlamming" ADN

21u47

Bron: ANP 7 Thinkstock Lachgas heeft een onschuldige reputatie als partydrug. Er is weinig bekend over de risico's voor gebruikers. Maar extreem gebruik kan ernstige schade aan het ruggenmerg opleveren, zo waarschuwt de Nederlandse revalidatie-arts Christof Smit vandaag.

"We zien een toename van mensen die neurologische schade, een dwarslaesie, hebben van lachgas. Zo hebben we het afgelopen half jaar drie mensen met een dwarslaesie gerevalideerd", aldus Smit bij actualiteitenrubriek Nieuwsuur. De Nederlandse arts behandelde drie jonge mannen in revalidatiecentrum Reade, in Amsterdam. De drie zeiden dat ze heel veel lachgas hadden gebruikt. Als gevolg van hun gebruik ontstond een tekort aan vitamine B12 en kregen ze verlammingsverschijnselen. Hun ruggenmerg bleek aangetast.