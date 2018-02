"Zijn het daden, woorden of tweets waaraan we Amerika moeten meten?" IVI

17 februari 2018

10u52

Bron: Belga 0 De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft zich op de internationale veiligheidsconferentie in München bezorgd getoond over het gebrek aan betrouwbaarheid van de Amerikaanse regering onder president Donald Trump. "Wij zijn niet meer zeker, of we ons Amerika nog herkennen", zegt Gabriel zaterdag. "Zijn het daden, woorden of tweets waaraan we Amerika moeten meten?"

Omdat China en Rusland het liberale, westerse systeem in vraag stellen, hebben de Verenigde Staten baat bij een nauw partnerschap met Europa, aldus de SPD-politicus. "Niemand moet proberen de Europese Unie te splijten. Rusland en China niet, maar ook niet de VS."

Volgens Gabriel staat de wereld bij het begin van 2018 trouwens aan een gevaarlijke afgrond. "Berekenbaarheid en betrouwbaarheid zijn momenteel de goederen waar het grootste tekort aan is in de internationale politiek", zegt hij. Gabriel verwijst naar de oorlog in Syrië, het conflict rond het Noord-Koreaanse atoomprogramma, de machtsambities van China en Rusland en de heropflakkering van het nationalisme en het protectionisme.

Donald Trump heeft zijn veiligheidsadviseur Herbert Raymond McMaster naar München afgevaardigd. Voor Rusland is minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov van de partij.

Nauwe veiligheidssamenwerking

De Britse premier Theresa May heeft op diezelfde conferentie een veiligheidsakkoord met de Europese Unie voorgesteld, eens de Britten de deur van de EU achter zich toegetrokken hebben. "Ook nadat we uit de EU gestapt zijn, zouden we de samenwerking graag voortzetten en bespoedigen", zo zegt May. "We moeten onze bevolking beschermen (...) De veiligheid van Europa is onze veiligheid."

Een nauwe samenwerking op het vlak van veiligheid en inlichtingen is volgens May zeer belangrijk in de strijd tegen het terrorisme, de mensensmokkel en de cyberciminaliteit. Een dergelijk akkoord moet wel de soevereiniteit van Groot-Brittannië respecteren. Dat geldt vooral voor het Europees Gerechtshof, dat in de toekomst niet meer verantwoordelijk zal zijn voor Groot-Brittannië, aldus de Britse eerste minister.