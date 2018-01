"Ze noemden mij puistenkop, maar acne maakt je niet lelijk" Sven Van Malderen

Bron: Barcroft 1 Rv Hailey Wait trekt op sociale media ten strijde tegen de gevolgen van acne. Door open en bloot foto's van haar gezicht online te zetten, wil het 17-jarige meisje uit Colorado lotgenoten een hart onder de riem steken. "Ze noemden mij puistenpop, maar acne maakt je niet lelijk", luidt haar dappere boodschap.

Sinds haar elfde krijgt Hailey af te rekenen met cystische acne, een soort abces waarbij talgklieren ontstoken raken onder de huid. Resultaat: rode bobbels die vaak dieper onder de huid zitten dan normale pukkels."Ik wil het geen duivel noemen, eerder een klein monsterei dat op je gezicht zit. Maar je raakt er niet vanaf. Lichtjes aanraken volstaat om je gelaat in vuur en vlam te zetten."

"Ik was stomverbaasd toen bleek dat die acne zich aan een razend tempo aan het verspreiden was. De puisten kwamen eerst op mijn wangen, daarna volgden mijn kin en mijn voorhoofd. Op het ergste moment voelde ik me echt vies, net een vuilnisemmer."

Een foto die is geplaatst door null (@pigss) op 12 nov 2017 om 04:11 CET

"Op school werd ik vaak scheef bekeken. Ze noemden me puistenkop, ik voelde me niet mooi en paste nergens bij. Achteraf bekeken is dat eigenlijk stom, want de meesten krijgen in hun leven af te rekenen met acne."

"Ik voelde me zo onzeker dat ik het huis niet durfde verlaten zonder make-up op mijn gezicht. Als ik gewoon thuis was, maquilleerde ik me ook zodat ik me niet ellendig zou voelen. Dat is nu veranderd."

Zeg dat wel, Hailey maakt er nu zelfs haar levenswerk van om zo veel mogelijk gezien te worden. Tot op sociale media toe. "Ik heb met die acné leren leven, ik verstop me niet langer. Toen ik voor het eerst foto's van mezelf puur natuur online zette, kreeg ik veel slechte reacties. Ze zeiden dat ik mijn gezicht eens moest wassen (alsof ik dat niet deed) en ik kreeg veel tips, ook al had ik daar nooit om gevraagd."

"Ik heb het gevoel dat ik veel mensen die zich onzeker voelen toch een hart onder de riem gestoken heb. Een imperfecte huid hoeft niet het einde van de wereld te zijn. Je kan toch nog glamoureus zijn, schoonheid is zo veel meer dan enkel je gezicht."