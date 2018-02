"Wij zijn geen slavinnen of oorlogstrofeeën, wij zijn de dochters van Europa" SVM

07 februari 2018

14u54

Bron: Wienerin.at 32 "Wij zijn geen slavinnen of oorlogstrofeeën, wij zijn de dochters van Europa." Met die duidelijke videoboodschap verzetten enkele vrouwen zich tegen (seksueel) geweld. Opvallend daarbij: enkel vluchtelingen worden in het vizier genomen. De dames beschouwen zichzelf als slachtoffers van de migratiepolitiek en voelen zich dan ook in de steek gelaten door hun regering.

Het initiatief -met de hashtag #120DB- komt niet verrassend uit extreemrechtse hoek. "Mijn naam is Mia. Mijn naam is Maria. Mijn naam is Ebba", klinkt het. Drie voorbeelden van jonge meisjes die de confrontatie met hun leven moesten bekopen.

Mia V. was 15 jaar toen ze in de Duitse stad Kandel doodgestoken werd door een Afghaanse asielzoeker. Maria Ladenburger, de 19-jarige dochter van een hoge EU-functionaris, werd verkracht en gewurgd. En Ebba Åkerlund (11) werd in Stockholm van de baan gemaaid door een Oezbeekse terrorist.

"Jullie laten ons liever sterven"

"De daders kunnen overal opduiken: als we joggen in het park, 's avonds terugkeren van het werk of op de bus staan te wachten", klinkt het in het filmpje. "We voelen ons niet op ons gemak omdat jullie ons niet beschermen. Jullie weigeren onze grenzen te beveiligen, jullie weigeren te controleren wie ons land binnenkomt, jullie weigeren criminelen te deporteren."

"In plaats van ons serieus te nemen, censureren jullie liever elke kritiek. Jullie laten ons liever sterven dan jullie fouten toe te geven. Door jullie immigratiepolitiek zijn jongemannen uit archaïsche samenlevingen binnenkort in de meerderheid. Jullie wisten dat en jullie zijn daarmee akkoord gegaan. Jullie hebben ons in de steek gelaten en opgeofferd. Jullie prediken feminisme, maar jullie zijn de echte vijand van de vrouwen."

Professionele omkadering

Wat meteen opvalt, is de professionele omkadering. Ook de vrouwen in kwestie zijn niet zomaar 'gewone burgers': minstens drie onder hen behoren tot de Identitaire Beweging, een radicale jongerenorganisatie die pleit voor de terugkeer naar traditionele westerse waarden. Hun kopman Martin Sellner was een van de eersten om de video te delen.

Andere extreemrechtse figuren -zoals islamcritica Pamela Geller, columniste Ann Coulter en Breitbart-schrijver Chris Tomlinson- zijn intussen ook op de kar gesprongen. Met succes, want in vijf dagen tijd hebben al drie miljoen mensen de bewuste hashtag onder ogen gekregen. "Hun enige bedoeling is om een antimigrantensfeertje te creëren", roepen de tegenstanders.

"Nu start ons verzet"

Maar dat houdt de vrouwen in het filmpje niet tegen. "We zijn geen opgejaagd wild, geen slavinnen, geen oorlogstrofeeën. We zijn de dochters van Europa. We hebben lang genoeg gezwegen. Nu start ons verzet."

"Pepperspray en een alarmknop in de handtas behoren nu al tot de standaard uitrusting van Europese vrouwen. 's Avonds gaan joggen is voor ons de gevaarlijkste sport geworden. Dat laten we niet langer toe: we organiseren ons en zullen terugslaan."

Oproep tot geweld

"120 decibel is normaal het volume van een alarmknop in de handtas. 120 decibel is de naam van onze beweging van vrouwen voor vrouwen. #120DB is de echte #metoo. Wij zullen naar die plekken gaan waar meisjes vermoord werden omwille van jullie politiek. We zullen jullie in de hoek drijven en tot verantwoording roepen. En we zullen luid zijn."

Op het eind vragen de dames om slechte ervaringen met migranten te delen onder de hashtag #120DB. Een oproep tot geweld, oordeelde Facebook: hier en daar werd het filmpje dan ook al verwijderd.