"Wij zijn daar waar jullie wonen": IS toont mogelijke westerse doelwitten in akelige fotocampagne Karen Van Eyken

23 januari 2018

16u24

Bron: The Washington Post 2 Het kalifaat mag dan nog maar een zakdoek groot zijn, de propagandamachine van de terreurorganisatie is nog niet verslagen. Beelden van IS-aanhangers die poseren voor mogelijke westerse doelwitten circuleren op Telegram. De boodschap van de terreurorganisatie is duidelijk: "Wij zijn onder jullie."

Drie maanden na de val van bolwerk Raqqa bestaat het kalifaat nog slechts uit een handvol dorpen in Syrië. Maar het 'virtuele kalifaat' blijft strijdbaar.

Weg zijn de glossy propagandamagazines en de video's die de aanlokkelijke levensstijl van het kalifaat moesten promoten. In de plaats daarvan is een niet aflatende stroom berichten op social media gekomen waarin aanhangers aangezet worden om aanslagen te plegen - met daarbij ook de instructies hoe ze dat moeten doen.

Sinds begin dit jaar zijn op berichtendienst Telegram meerdere foto's verschenen waarbij aanhangers met een sjaal of vlag van IS bij een populaire bezienswaardigheid in westerse steden poseren. Zo willen ze sympathisanten ertoe aanzetten om een bloedbad het aan te richten - om het even waar in het Westen.

Lone wolfs

Sommige beelden ogen erg amateuristisch en zijn niet rechtstreeks afkomstig van de terreurorganisatie zelf maar wel van bloggers en 'vrijwilligers' die geen nauwe banden hebben met IS. Het zijn de zogenoemde online 'lone wolfs'. De propagandamachine van IS is steeds meer afhankelijke van dergelijke mensen en platformen om haat te kunnen verspreiden.

Het was al sinds half september vorig jaar geleden dat de terreurorganisatie via haar eigen persbureau Amaq nog een bericht de wereld had uitgestuurd. Maar vorige week werd dat propagandakanaal plots weer tot leven gewekt. Amaq stuurde opnieuw een Engelstalig 'persbericht' de ether in. Ook op pro-IS accounts op sociale media valt er verhoogde activiteit waar te nemen, blijkt uit een analyse van de SITE Intelligence Group.

Hergroeperingsoperatie

"IS laat nu de eerste tekenen zien van een hergroeperingsoperatie op het vlak van haar mediakanalen", aldus directrice Rita Katz van SITE. "De groep heeft grote verliezen geleden, maar onderneemt duidelijk grote stappen om opnieuw volop propaganda te kunnen spuien, één van de gevaarlijkste wapens van de terreurgroep."

Het toont aan dat de terroristen en hun sympathisanten altijd manieren zullen vinden om hun boodschap uit te dragen. De nederlagen van IS op het slagveld hebben zich vooralsnog niet vertaald in een virtuele nederlaag", besluit voormalig CIA-analiste Tara Maller.