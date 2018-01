"Wie haalt mijn kleinkind uit het kalifaat?" Carla van der Wal en Cyril Rosman

21 januari 2018

11u10

Bron: AD 2 Niemand heeft medelijden met jihadstrijders en hun vrouwen, die vastzitten in Syrië. Maar in de kampen zijn ook tenminste honderd Nederlandse kinderen en baby's die moeten zien te overleven . Ze worden gezien als het laagste van het laagste.

Toen zijn eerste kleinkind nog maar net op de wereld was, hield Klaas het in zijn armen. Niet alleen een baby, ook een opa was geboren. "Het was een rol waarvan ik misschien nog wel meer genoot dan van het vaderschap." Drie kleinkinderen volgden. Nu heeft Klaas alleen de foto's nog van het lachende blonde meisje, haar broertje, haar zusje en een baby'tje met de ogen nog stijf dicht.



Dit zijn de kinderen die verdwenen uit Nederland. En ze zijn met veel meer. Ook het meisje dat net had leren lezen en zo van barbies hield, werd meegenomen naar het kalifaat. Net als de jongetjes, die gek waren op voetbal en auto's. Hier werden ze geboren, groeiden ze op in de buurt van ooms, tante's, opa's en oma's die nu radeloos zijn over hun lot. Maar ook in Syrië kregen Nederlandse jihadisten baby's. Bij elkaar gaat het om in totaal zo'n honderd kinderen.

Uitschot

Nu, in Syrië, worden ze gezien als uitschot. Het laagste van het laagste, de kroost van jihadvrouwen. Van tenminste elf kinderen en baby's en hun Nederlandse moeders is op dit moment duidelijk waar ze zijn. Zij zitten in kampen in Syrië, waar ze volgens hun families in Nederland onder erbarmelijke omstandigheden gevangen worden gehouden en boeten voor de keuze die hun ouders hebben gemaakt: die voor het kalifaat.

