"We hebben een leider nodig, geen creepy twitteraar": honderdduizenden protesteren tegen Trump tijdens vrouwenmarsen LVA TK

21 januari 2018

01u48

Bron: AD.nl 0 Terwijl Donald Trump aan zijn tweede jaar als president van de Verenigde Staten begint, zijn duizenden demonstranten de straat op gegaan om te protesteren tegen zijn beleid. Ze scandeerden onder meer: "We hebben een leider nodig, geen creepy twitteraar."

De tweede vrouwenmars is een landelijk protest tegen de huidige regering en markeert het einde van Trumps eerste jaar in het Witte Huis. De betogingen in zo'n 250 steden, waaronder Washington, New York, Los Angeles, Chicago gingen vergezeld van vele toespraken waarin Trump en zijn beleid fel werd bekritiseerd en als vrouwonvriendelijk werd bestempeld. 'Tijd voor pussy power', zo was te lezen op de borden. Sommigen eisten de afzetting van de president.



"Onze stem is het krachtigste middel wat we hebben om verandering teweeg te brengen", zei actrice Eva Longoria in Los Angeles. "Iedereen die het voorrecht heeft om te stemmen, moet dat ook doen."

Vorig jaar, een dag na de inauguratie van Trump, deden in totaal zo'n vijf miljoen mensen mee aan de protesten.

Grootste opkomst in LA

In New York namen volgens het stadsbestuur meer dan 120.000 betogers deel aan een mars door de stad, volgens de politie gaat het om 200.000. Veel betogers droegen opnieuw roze gebreide mutsen, een verwijzing naar de vrouwenmarsen van vorig jaar met honderdduizenden demonstranten. De Democratische burgemeester Bill de Blasio uitte er in een speech ook kritiek op de president. "Je kan een land niet leiden als je het verdeelt", luidde het onder meer.

Niet alleen in de Big Apple, maar ook onder meer in Washington, Chicago en Philadelphia lieten tienduizenden manifestanten zich horen en zien. De grootste opkomst werd echter gemeld in Los Angeles. De burgemeester van de Californische stad schatte de massa op maar liefst 500.000. In Los Angeles voegden ook Hollywood-sterren als Scarlett Johansson, Eva Longoria en Viola Davis zich bij de protesten.

Ook vandaag blijven er betogingen plaatsvinden. In Las Vegas staat een groot evenement gepland in het Sam Boyd Stadium.

Reactie Trump

Trump reageerde via Twitter door te wijzen op de vele verworvenheden voor vrouwen die hij het afgelopen jaar mogelijk zou hebben gemaakt. "Prachtig weer voor een vrouwenmars", zo twitterde hij. "Vier de historische economische groei en welvaart voor vrouwen die de afgelopen 12 maanden heeft plaatsgevonden."



Volgens Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, is het een stuk minder rooskleurig gesteld met de vrouwen in het land. "Ik geef hem een ​​'F' (een onvoldoende) voor de uitvoering", zo sprak ze tegen de demonstranten.



Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link