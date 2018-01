"Vraag het aan deze gast": Thaise premier heeft unieke manier gevonden om vragen van journalisten te vermijden IVI

09u27

Bron: AP 1

De Thaise eerste minister Prayuth Chan-ocha heeft een wel erg unieke manier gevonden om vragen van journalisten te ontwijken: een uitgesneden kartonnen versie van zichzelf. "Als je vragen wilt stellen over politiek of conflicten, vraag het dan aan deze gast", zei de premier tegen verbaasde journalisten. Prayuth Chan-ocha, een generaal die in 2014 aan de macht kwam na een coup, stapte weg en liet zijn kartonnen dubbelganger staan achter de microfoon.

rv De Thaise premier had echt geen zin in vragen van journalisten.