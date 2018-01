"Verenigde Staten overwegen 'bloedneusaanval' tegen Noord-Korea" TT

Bron: The Wall Street Journal, Business Insider 61 AP De testlancering van een Hwasong-12 middellange-afstandsraket door Noord-Korea. Volgens verschillende bronnen wordt in het Witte Huis serieus nagedacht over een zogenaamde 'bloody nose attack' of 'bloedneusaanval' tegen Noord-Korea. Bedoeling zou zijn met een beperkte maar gerichte aanval Kim Jong-un een allerlaatste waarschuwing te geven en te dwingen zijn kernwapenprogramma op te geven.

The Wall Street Journal schrijft vandaag dat verschillende opties op de tafel liggen van president Trump. Eén daarvan is de 'bloedneusaanval' bij een volgende raketlancering van Noord-Korea: een beperkte maar dodelijk effectieve aanval op een militair doelwit ergens in het land, zoals een lanceerplatform, om het land te straffen.

Met de uiterst risicovolle strategie zouden de VS Kim Jong-un schrik willen aanjagen en hem op de knieën willen dwingen in zijn pogingen een kernwapen te ontwikkelen. Tegelijkertijd zouden ze duidelijk maken dat er met de VS niet te sollen valt.

Maar daarvoor moeten de militairen in het Pentagon er wel op vertrouwen dat Kim Jong-un de aanval op de juiste manier interpreteert en geen oorlog ontketent door op zijn beurt Zuid-Korea of Japan aan te vallen. Net om die reden is het plan ook binnen het Witte Huis en het Pentagon bijzonder controversieel. Anderzijds leeft de vrees dat hoe langer de VS wachten met een aanval, hoe verder Noord-Korea zal staan in de ontwikkeling van kernwapens, die het dan mogelijk ook zal inzetten, met ongeziene gevolgen.

REUTERS

Verschillende opties

Militair zijn er alvast verschillende opties, elk met hun voor- en nadelen, schrijft ook Business Insider. Zo is het mogelijk vanuit een schip voor de kust kruisraketten af te vuren, maar die hebben het risico dat Noord-Korea ze kan onderscheppen. En áls het tot een aanval komt, willen de Amerikanen er wel zeker van zijn dat die raak treft om geen gezichtsverlies te lijden op het militaire wereldtoneel.

Ook een aanval vanuit een gevechtsvliegtuig is daarom mogelijk te risicovol. De VS willen te allen prijze vermijden in het nachtmerriescenario terecht te komen waarbij ze een van hun eigen piloten uit Noord-Korea moeten gaan bevrijden.

EPA Zuid-Koreaanse F16 en F15K-gevechtsvliegtuigen, samen met een Amerikaanse B1-bommenwerper en F35A- en F35B-gevechtsvliegtuigen bij een oefening in december.

Rakettest onderscheppen

Een andere, meer waarschijnlijke optie zou daarom zijn te proberen bij een volgende rakettest het Noord-Koreaanse projectiel te onderscheppen en uit de lucht te schieten. Al heeft die optie wel een hoog prijskaartje omdat de VS niet weten wanneer die test zal plaatsvinden en ze toch hun verdedigingsplatforms op schepen voor de kust van Noord- en Zuid-Korea klaar moeten houden. Bovendien is ook hierbij succes niet gegarandeerd.

Tussen Zuid- en Noord-Korea lijkt er dezer dagen een kleine dooi te ontstaan. Beide landen zijn overeengekomen dat Noord-Korea een delegatie zal sturen naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Trump verklaarde vorige week dat hij blij zou zijn moesten er Noord-Koreanen aan de Spelen deelnemen.

AP

Photo News Een Zuid-Koreaanse Hyunmoo II-raket.