"Twee Belgen gearresteerd in Mali" IB

05 februari 2018

01u17

Bron: voaafrique.com 0 In Mali zijn in de stad Kouakourou twee Belgen gearresteerd. Dat melden Malinese media. De mannen zouden op motoren onderweg zijn geweest. Dat meldt VOA Afrique. De arrestatie vond plaats in de stad Kouakourou. Het nieuws is nog niet bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De twee Belgen zouden zich in onveilig gebied bevonden hebben en zouden onderweg geweest zijn naar de stad Mopti.

Door het toenemend aantal aanslagen, heeft het Malinese leger deze week besloten om verplaatsingen met motoren of pick-uptrucks – die terroristen vaak gebruiken - te verbieden in verschillende gebieden in het midden en noorden van het land. "Humanitaire konvooien of andere specifieke konvooien moeten de goedkeuring van de militaire leiding van de sector verkrijgen", aldus het leger dat eraan toevoegde dat elke overtreder "als een militair doelwit zal worden behandeld".

De twee Belgen zouden zijn overgebracht naar hoofdstad Bamako.